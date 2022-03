'केवल इच्छुक लोगों को पढ़ाएं' स्कूल में भगवद गीता पर बोले देवबंद के उलेमा

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Nisarg Dixit Mon, 21 Mar 2022 09:45 AM

1/ 2 गुजरात सरकार ने भगवद गीता को स्कूल सिलेबस में शामिल करने की बात कही है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: ANI) 2/ 2 गुजरात सरकार ने स्कूल सिलेबस में भगवद गीता को शामिल करने की बात कही है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Yogendra Kumar/HT PHOTO)

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.