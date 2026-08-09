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टीएनबी लॉ कॉलेज में होगा भूटा का 16वां अधिवेशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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टीएनबी लॉ कॉलेज में होगा भूटा का 16वां अधिवेशन सभी कॉलेजों के शिक्षक प्रतिनिधि होंगे

टीएनबी लॉ कॉलेज में होगा भूटा का 16वां अधिवेशन

भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएनबी लॉ कॉलेज में रविवार को भागलपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (भूटा) का 16वां एक दिवसीय अधिवेशन होगा। भूटा के अध्यक्ष डॉ. मिहिर मोहन मिश्रा ‘सुमन’ ने बताया कि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े शिक्षक संगठन को पुनर्गठित करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि सभी कॉलेजों के शिक्षकों की सहभागिता से संगठन को मजबूत बनाया जाएगा और शिक्षकों के जायज हितों एवं अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उचित मंच पर प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नौ अगस्त को अधिवेशन एवं निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात 10 अगस्त 2026 को सभी शिक्षक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के विरोध में विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करेंगे।

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इस दौरान प्रस्तावित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लेकर शिक्षकों की आपत्तियों एवं चिंताओं को सामने रखा जाएगा। इसको लेकर उन्होंने सभी कॉलेजों के शिक्षकों, नव निर्वाचित पदाधिकारियों, पूर्व पदाधिकारियों तथा राज्यस्तरीय शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों से अधिवेशन में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। अधिवेशन में फूटाब के राज्यस्तरीय पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे।इसके साथ ही भूटा में पूर्व में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके पूर्व पदाधिकारीगण को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। वे अधिवेशन में पर्यवेक्षक एवं मार्गदर्शक की भूमिका में उपस्थित रहेंगे। लंबे अंतराल के बाद भागलपुर विश्वविद्यालय के सभी नौ महाविद्यालयों में शिक्षक संगठनों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात भूटा का यह अधिवेशन आयोजित हो रहा है।

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