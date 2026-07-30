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स्नातक परीक्षा में विषय चयन की त्रुटि सुधारने का मिला मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर विश्वविद्यालय ने स्नातक परीक्षाओं में विषय चयन में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए निर्देश दिए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भेजकर विद्यार्थियों की विषय परिवर्तन प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है, ताकि सभी छात्रों को अगले परीक्षा में सम्मिलित किया जा सके।

स्नातक परीक्षा में विषय चयन की त्रुटि सुधारने का मिला मौका

​भागलपुर, वरीय संवाददाता। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने स्नातक (यूजी सीबीसीएस) की परीक्षाओं में विषय चयन के दौरान हुई गड़बड़ी को सुधारने के संबंध में निर्देश जारी किया है। परीक्षा नियंत्रक ने सभी अंगीभूत एवं सम्बद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भेजकर इस व्यवस्था को लागू करने को कहा है। ​परीक्षा परिषद की बैठक में पारित निर्णय के तहत, यदि किसी विद्यार्थी ने एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी में से किन्हीं दो विषयों में समानता की गलती की है, तो मुख्य विषय (एमजेसी) को यथावत रखते हुए दूसरे विषय को नियमानुसार बदलकर परीक्षा प्रपत्र भराया जाएगा। कॉलेज प्रशासन को परिवर्तित विषय की आंतरिक परीक्षा लेकर मूल्यांकन सुनिश्चित करने और छात्रों को आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित कराने का सख्त निर्देश दिया गया है।

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