स्नातक में ऑनस्पॉट नामांकन की तिथि कल तक विस्तारित
भागलपुर में टीएमबीयू में स्नातक सेमेस्टर-1 का नामांकन रविवार को समाप्त हो गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से कई कॉलेजों ने एडमिशन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। इस कारण अब नामांकन की तिथि गुरुवार रात 8 बजे तक बढ़ा दी गई है। डीएसडब्ल्यू डॉ. अर्चना साह ने इसकी अधिसूचना जारी की है।
भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू में स्नातक सेमेस्टर-1 (सत्र : 2026-30) में ऑनस्पॉट के तहत नामांकन की तिथि रविवार को ही समाप्त हो गई थी, लेकिन अब उसका विस्तार गुरुवार की रात 8.00 बजे तक कर दिया गया है। इसके पीछे वजह है कि कई कॉलेज तकनीकी कारणों से विद्यार्थियों के नामांकन के पश्चात समर्थ पोर्टल पर एडमिशन ग्रांटेड के विकल्प की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे। इसी कारण तिथि विस्तार कर दी गयी है। इसकी अधिसूचना डीएसडब्ल्यू डॉ. अर्चना साह ने जारी कर दी है। निर्देश में कहा गया है कि अब तय समय के भीतर अनिवार्य रूप से एडमिशन ग्रांटेड कर दें, अन्यथा दोबारा समर्थ पोर्टल नहीं खोला जाएगा।
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