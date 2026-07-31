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श्रावणी मेला को लेकर छह बसों का परिचालन शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बसें भागलपुर से वाया सुल्तानगंज-देवघर-बासुकीनाथ जाएंगी बस परिचालन से कांवरियों को होगी काफी सहूलियत भागलपुर,

श्रावणी मेला को लेकर छह बसों का परिचालन शुरू

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। पथ परिवहन निगम भागलपुर की ओर से गुरुवार को श्रावणी मेला को लेकर छह बसों का परिचालन भागलपुर से सुल्तागंज होते हुए देवघर के लिए कर दिया गया है। झारखंड से सावन को लेकर अस्थायी परमिट मिलने के बाद निगम ने छह बड़ी बसों का परिचालन शुरू कर दिया है। यह परिचालन सावन तक किया जायेगा। कांवरियों को लेकर हर साल की तरह इस साल भी यह परिचालन किया जा रहा है। गुरुवार की सुबह से ही यह परिचालन किया जा रहा है। वहीं श्रावणी मेला को लेकर पथ परिवहन निगम भागलपुर पहली बार बासुकीनाथ के लिए भी बस का परिचालन कर रही है।

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यह बस सेवा भागलपुर से सुल्तानगंज होते हुए देवघर के लिए जायेगी और फिर वहां से बासुकीनाथ के लिए जायेगी। पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि गुरुवार से परिचालन शुरू हो गया है। छह बस भागलपुर से सुल्तानगंज से देवघर जायेगी। वहां से बासुकीनाथ के लिए जायेगी। बासुकीनाथ बस के परिचालन से कांवरियों व लोगों को काफी फायदा होगा।

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