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छात्रवृत्ति को आनलाइन करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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भदोही में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कक्षा 9, 10 एवं 11-12 की छात्रवृत्ति की समय सारिणी जारी की गई है। आवेदन 22 जुलाई से 5 अगस्त तक लिए जाएंगे। विद्यालय निरीक्षक 23 जुलाई से 9 अगस्त तक स्कूलों की मान्यता एवं प्रोफाइल की जांच करेंगे। नई कक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू होगी।

छात्रवृत्ति को आनलाइन करें आवेदन

भदोही, संवाददाता। वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 के कक्षा नौ एवं 10 तथा 11-12 के छात्रवृत्ति की समय सारिणी जारी कर दी गई है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि 22 जुलाई से पांच अगस्त तक आवेदन लिया जा रहा है। उसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों एवं प्रोफाइल का सत्यापन एवं लॉक करने की प्रक्रिया 23 जुलाई से नौ अगस्त तक की जाएगी। कक्षा 10 एवं 12 के नवीनीकरण श्रेणी के छात्र-छात्राएं 11 अगस्त से 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर उसकी हार्डकॉपी संबंधित विद्यालय में जमा करेंगे। जबकि विद्यालय स्तर पर इन आवेदनों की जांच कर उन्हें निरस्त अथवा अग्रसारित करने की प्रक्रिया 11 अगस्त से 30 अगस्त तक की जाएगी।

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कक्षा नौ एवं 11 के नवीन छात्र-छात्राएं 11 अगस्त से 21 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र की हार्डकॉपी संबंधित विद्यालय में 12 अगस्त से पांच अक्टूबर तक जमा की जाएगी। विद्यालयों द्वारा इन आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण 13 अगस्त से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा।

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