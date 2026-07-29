32 सालों में तीन बार बदला गया जिले का नाम

भदोही, संवाददाता। सूबे का सबसे छोटा जनपद भदोही है। 32 सालों में कालीन नगरी का तीन बार नाम बदला गया। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव ने भदोही, मायावती ने संत रविदास नगर और फिर अखिलेश यादव ने भदोही नाम रखा था। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में एक बार फिर जिले का नाम संत रविदास नगर कर दिया। बता दें कि 30 जून 1994 को भदोही को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जिला बनाने का काम किया था। 32 सालों के सफर में जिले ने विकास के नए आयाम देखे। दो सौ करोड़ रुपये का कारपेट एक्सपो मार्ट, 30 करोड़ रुपये से भदोही रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण, जिले में तीन हाइवे देने के साथ ही सड़कों का जाल बिछाने का काम पूर्व एवं वर्तमान सरकारों ने किया है।