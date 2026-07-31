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हाइवे पर उतरे अफसर, तैयारियों को परखा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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हाइवे पर उतरे अफसर, तैयारियों को परखा क क क क क क कक कक क क क क क कक क क क

हाइवे पर उतरे अफसर, तैयारियों को परखा

भदोही, संवाददाता। सावन माह का प्रथम सोमवार तीन अगस्त को है। आज यानि शनिवार से जीटी रोड पर कांवरियों का जत्था उमड़ना शुरू कर देगा। ऐसे में तैयारियों को परखने का काम पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने शुक्रवार की शाम को किया। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 स्थित लालानगर टोल प्लाजा समेत आसपास के इलाकों को एसपी ने देखा। महादेव भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हों इस बात का पूरा ख्याल रखने के निर्देश दिए। तीनों सीओ को निर्देशित किया कि कांवड़ मार्ग पर सुगम यातायात बनाए रखें। रूट डायवर्जन का कड़ाई से पालन कराएं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा सहायता को सदैव तत्पर रहें।

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विश्राम स्थलों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध सुनिश्चित करने, कांवड़ यात्रियों से मधुर व्यवहार व आपसी समन्वय बनाए रखने, किसी भी आपातकालीन या आकस्मिक सूचना पर पुलिस रिस्पांस टाइम को न्यूनतम (कम से कम) रखते हुए तत्काल मौके पर पहुंचने की बात कही। चेताया कि किसी की शिकायत मिली तो संबंधित की खैर ना होगी।

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