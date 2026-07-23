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ओवरब्रिज एवं अंडरपास का जल्द होगा निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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ओवरब्रिज एवं अंडरपास का जल्द होगा निर्माण क क क क क क क क क क क क कक कक क

ओवरब्रिज एवं अंडरपास का जल्द होगा निर्माण

भदोही, संवाददाता। जिले में रेलवे के होने वाले कार्यों को लेकर भाजपा सांसद डा. विनोद कुमार बिंद ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। ककराही, माधोसिंह रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज के अलावा विभिन्न स्थानों के अंडरपास और ट्रेनों के ठहराव को लेकर पत्रक सौंपा। सांसद ने बताया कि कई ओवरब्रिज निर्माण तथा सरायकंसराय समेत अन्य स्थानों पर अंडरपास की मांग गत दिनों किया था, जिसे रेलवे ने मंजूरी दे दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सांसद को आश्वस्त किया कि भदोही के विकास में रेलवे धन की कमी नहीं आने देगा। गोपीगंज के ककराहीं, माधोसिंह में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शुरू होगा।

इसके अलावा सराय कंसराय समेत अन्य स्थानों पर अंडरपास के निर्माण भी होंगे, जिसकी स्वीकृति भी दे दी गई है। सांसद ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में रेलवे की जो समस्याएं हैं उसको लेकर मंत्रालय समेत स्थानीय स्तर के अधिकारियों से लगातार वह समन्वय स्थापित कर रहे हैं। रेलवे के माध्यम से विभिन्न सौगात जनपद वासियों को जल्द उपलब्ध हो सकेंगी। कहा कि प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को लेकर भी मंत्री से चर्चा किया गया, जिस पर सार्थक पहल होने की उम्मीदें हैं।

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