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आर्थिक उन्नति ठीक लेकिन खुशहाली जरूरी : आलोक रंजन

By Abhinaw Upadhyay
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नोएडा में, आलोक रंजन ने अपनी नई पुस्तक 'बियॉंड जीडीपी' में बताया कि जीडीपी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को नहीं दर्शाता। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसरों की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद, खुशहाली सूचकांक में रैंकिंग कमजोर है, जिससे नीतियों में सुधार की आवश्यकता है।

आर्थिक उन्नति ठीक लेकिन खुशहाली जरूरी : आलोक रंजन
आर्थिक उन्नति ठीक लेकिन खुशहाली जरूरी : आलोक रंजन

नोएडा। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण मानक अवश्य है, लेकिन यह अपने-आप में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिमा, सामाजिक विश्वास, स्थिरता, मानवीय विकास और समग्र खुशहाली को पूरी तरह नहीं दर्शा सकता। उक्त बातें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव व आईएएस (सेवानिवृत्त) आलोक रंजन ने अपनी पुस्तक बियॉंड जीडीपी: इन परसूट ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस पर सोमवार को डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया स्थित ओम बुक शॉप में पुस्तक हस्ताक्षर एवं पाठक संवाद कार्यक्रमके अंतर्गत एक बातचीत में कही। इस अवसर पर उन्होंने पाठकों से अनौपचारिक संवाद किया, पुस्तक पर हस्ताक्षर किए और पुस्तक के मूल विचारों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुझे लिखने का शौक पहले से रहा है। 2016 में जब में चीफ सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर लिखा कि किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए जिसका लाभ वह लोगों को मिल सके और लोगों को खुशी आए। हम लोग कभी कभी केवल ग्रोथ रेट देखते हैं, आंकड़ा देखते हैं। वह भी अच्छी चीज है, जीडीपी होनी चाहिए। लेकिन इससे लोगों में खुशहाली नहीं होगी। खुशहाली तभी होगी जब आप हर एक को समान अवसर देंगे, गुणवत्ता परक शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सुरक्षा, रोजगार देंगे।

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आर्थिक विकास और खुशहाली

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन विश्व खुशहाली सूचकांक में उसकी रैंकिंग काफी पीछे है। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय जैसे कई सामाजिक संकेतकों में भी अभी सुधार की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि विकास के मूल्यांकन में जीडीपी के साथ-साथ मानवीय विकास और खुशहाली से जुड़े संकेतकों को भी समान महत्व दिया जाए। उन्होंने बताया कि पुस्तक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में नीति निर्माण के लिए व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं।

पुस्तक हस्ताक्षर कार्यक्रम

कार्यक्रम के दौरान आलोक रंजन ने पाठकों के साथ संवाद किया, उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर दिया और पुस्तकों पर हस्ताक्षर भी किए। उन्होंने बताया कि उनकी अगली पुस्तक नेतृत्व पर आधारित है, जिसमें 38 वर्षों के प्रशासनिक अनुभवों के आधार पर प्रभावी नेतृत्व के गुणों और व्यवहारिक पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट, प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल के दौरान मिले अनुभवों को समाहित किया गया है।

वर्तमान समय की प्रासंगिकता

कार्यक्रम में उपस्थित पाठकों ने पुस्तक के विषय को वर्तमान समय के लिए अत्यंत प्रासंगिक बताया। विशेष रूप से भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति के दौर में यह विचार महत्वपूर्ण है कि विकास का अंतिम उद्देश्य केवल वृद्धि नहीं, बल्कि नागरिकों का बेहतर जीवन, संतुलन, अवसर, गरिमा और खुशहाली होना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आलोक रंजन ने अपनी पुस्तक में क्या मुख्य विचार रखे हैं?
आलोक रंजन ने अपनी पुस्तक में जीडीपी के अलावा मानव विकास और खुशहाली से जुड़े संकेतकों पर जोर दिया है।
Abhinaw Upadhyay

लेखक के बारे में

Abhinaw Upadhyay

शॉर्ट बायो : अभिनव उपाध्याय पिछले लगभग 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्तमान में हिंदुस्तान दैनिक में प्रमुख संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षा, साहित्य, संगीत, कला, सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण और राजनीति से जुड़े विषय उनकी विशेष विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं।


परिचय एवं अनुभव
अभिनव उपाध्याय राजधानी की पत्रकारिता दुनिया का एक विश्वसनीय और सक्रिय नाम हैं, जिन्हें समाचार लेखन, विश्लेषण और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर गहरी पकड़ के साथ लगभग दो दशक का अनुभव है। बीते करीब आठ वर्षों से वे हिंदुस्तान दैनिक से जुड़े हैं और दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों, छात्र राजनीति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यापक और शोधपरक कवरेज कर रहे हैं।


करियर का सफर
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साहित्यिक पत्रिका ‘कथादेश’ से की, जिसके बाद ‘आज समाज’ और ‘दैनिक जागरण’ जैसे प्रमुख संस्थानों में विभिन्न बीट्स पर कार्य किया। आज समाज में कार्य करते हुए 1984 के सिख दंगों के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला तथा दैनिक जागरण में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दिल्ली और आजादी के 75 वर्ष पर शैक्षणिक संस्थानों के योगदान से जुड़ी शोधपरक श्रृंखलाएं तैयार कीं। वर्तमान भूमिका में उन्होंने कई महत्वपूर्ण साक्षात्कार, ब्रेकिंग स्टोरी और विशेष पैकेज किए हैं, साथ ही गोवा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सहित अनेक प्रमुख आयोजनों की रिपोर्टिंग की है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उपलब्धियां
अभिनव ने पीएचडी, राजनीति विज्ञान में एमए, बीएड और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (डिप्लोमा) की उपाधियां प्राप्त की हैं। उन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त रॉयटर का डिजिटल जर्नलिज्म कोर्स तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी उन्हें प्राप्त है। उनके कई लेख और शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं, विशेषकर भोजपुरी गीतों में सामाजिक चेतना पर उनका शोध उल्लेखनीय है।


सार्वजनिक भूमिका और रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ वे विभिन्न शैक्षणिक और सार्वजनिक मंचों पर वक्ता, शोधपत्र प्रस्तुतकर्ता, समिति सदस्य और निर्णायक के रूप में सक्रिय रहते हैं। लेखन, संगीत, कुकिंग और यात्रा उनकी प्रमुख रुचियां हैं, जो उनके रचनात्मक व्यक्तित्व को और समृद्ध बनाती हैं।

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