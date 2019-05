कर्नाटक में राजनीतिक संकट के बीच CM कुमारस्वामी और डिप्टी सीएम की बैठक

कर्नाटक में कांग्रेस-जद(एस) सरकार पर संकट और दोनों पार्टियों में मतभेद की खबरों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर के बीच बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राज्य प्रमुख दिनेश गुंडू राव, मंत्री डीके शिवकुमार, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी शामिल हुए।

Bengaluru: Meeting underway between Karnataka CM HD Kumaraswamy,Deputy CM G Parameshwara, Congress State Chief Dinesh Gundu Rao, Minister DK Shivakumar, Congress leader KC Venugopal and Former CM Siddaramaiah pic.twitter.com/AyRwWe4l7P