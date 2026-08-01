‘पारदर्शिता के साथ विकास कार्यों को करें पूरा’

बेतिया, बेतिया प्रतिनिधि। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शनिवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद-सह-अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने की। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् एवं राष्ट्रगान के साथ हुई। उप विकास आयुक्त काजले वैभव नितिन ने पिछली बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन एवं वर्तमान प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में जन-जन स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, कृषि एवं किसान कल्याण, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अल्पसंख्यक कल्याण, खेलो इंडिया सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही सिठी विद्यालय के समीप खेल मैदान का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-4) के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं शामिल करने तथा रिक्त पदों के विरुद्ध शत-प्रतिशत डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान नल-जल योजनाओं के अनियमित संचालन की शिकायतों पर अध्यक्ष डॉ. जायसवाल ने सभी विधायकों से दो-दो पंचायतों के नाम उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन पंचायतों में पीएचईडी द्वारा संचालित नल-जल योजनाओं की गहन जांच कराई जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अध्यक्ष ने दिशा के सदस्यों के द्वारा उठाए गए मुद्दों को त्वरित निष्पादन का आदेश दिया।बैठक में सांसद सुनील कुमार, रेणु देवी, नन्दकिशोर राम, राम सिंह, संजय पाण्डेय, विनय बिहारी, नारायण प्रसाद, अभिषेक रंजन, एमएलसी बीरेन्द्र नारायण यादव, सौरभ कुमार, नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित, अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिन्हा, अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा आदि थे।