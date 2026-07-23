एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट से नौ लोग घायल
बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु के बोम्मासांद्रा इलाके में स्थित एक अतिथि गृह (पीजी) में गुरुवार को रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर में संदिग्ध विस्फोट होने से
बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु के बोम्मासांद्रा इलाके में स्थित एक अतिथि गृह (पीजी) में गुरुवार को रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर में संदिग्ध विस्फोट होने से पश्चिम बंगाल के नौ प्रवासी मजदूर घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, घटना हेब्बागोडी थाना क्षेत्र के एक पीजी में सुबह हुई। इस दौरान सभी मजदूर सोकर जगे थे। सभी एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं। घटना के समय सभी मजदूर कमरे में मौजूद थे। घायलों में छह लोग 60 प्रतिशत से अधिक झुलस गए हैं। उनका चंदापुरा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, घटना के संबंध में पुलिस जांच कर रही है।
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