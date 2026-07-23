Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट से नौ लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु के बोम्मासांद्रा इलाके में स्थित एक अतिथि गृह (पीजी) में गुरुवार को रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर में संदिग्ध विस्फोट होने से

एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट से नौ लोग घायल

बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु के बोम्मासांद्रा इलाके में स्थित एक अतिथि गृह (पीजी) में गुरुवार को रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर में संदिग्ध विस्फोट होने से पश्चिम बंगाल के नौ प्रवासी मजदूर घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, घटना हेब्बागोडी थाना क्षेत्र के एक पीजी में सुबह हुई। इस दौरान सभी मजदूर सोकर जगे थे। सभी एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं। घटना के समय सभी मजदूर कमरे में मौजूद थे। घायलों में छह लोग 60 प्रतिशत से अधिक झुलस गए हैं। उनका चंदापुरा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, घटना के संबंध में पुलिस जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:कर्नाटक: घरेलू सिलेंडर धमाके में 20 से अधिक श्रमिक घायल
ये भी पढ़ें:LPG Price 23 July : सिलेंडर के रेट लेह से लखनऊ तक अपडेट, कहां महंगा और कहां सस्ता?

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।