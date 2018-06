ओला ड्राईवर ने महिला पैसेंजर से की छेड़छाड़, कपड़े उतरवाकर खींची तस्वीरें

बेंगलूरू से एक हैरान करने वाली ख़बर सामने आयी है। ऐसा आरोप है कि 26 वर्षीय एक युवती को ओला कैब ड्राईवर ने बंदी बनाकर छेड़छाड़ की और फोटो खींचने के लिए उसको कपड़े उतारने पर मजबूर किया।



ये घटना 1 जून यानि शुक्रवार की है जब पेशे से आर्किटेक्ट वह महिला घर से एयरपोर्ट जा रही थी। ड्राईवर ने यह कहकर घुमावदार और लंबा रूट लिया कि वह उसे जल्दी पहुंचा देगा। उस समय वह कैब में अकेली थी और मुंबई के लिए जल्दी में फ्लाइट पकड़ना चाह रही थी।

महिला ने पुलिस को बताया कि ड्राईवर ने कार को सुनसान वाली जगह पर खड़ी की और फिर उसने छेड़छाड़ की। उसके बाद उस ड्राईवर ने कुछ और लोगों को बुलाकर गैंगरेप करने की धमकी तक दे डाली। महिला ने आरोप लगाया कि ड्राईवर ने उसका गला दबाने की कोशिश की और उसके बाद जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए। उसके बाद उसने फोटो खींची और उसे व्हाट्स एप पर शेयर किया।

बेंगलुरू के सीनियर पुलिस ऑफिसर सीमंत कुमार सिंह ने बताया- “महिला के ई-मेल के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला ने जिस तरह फौरन पुलिस को बहादुरी पूर्वक पुलिस को सूचना दी उसके लिए हम उसकी तारीफ करते हैं।”

ड्राईवर अरूण वी को तीन घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सीमंत सिंह ने बताया कि हमने ओला कैब को भी नोटिस जारी किया कि आखिर क्यों नहीं ड्राईवर का पुलिस वैरिफिकेशन कराया गया था।

We regret the unfortunate experience the customer had. We've zero tolerance for such incidents&driver's been blacklisted. Safety of customers our top priority. We're extending full support to police in probe: Ola spox on Ola driver arrested for molesting woman passenger in K'taka pic.twitter.com/dm5XxXyYpI