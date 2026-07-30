भाजपा का दावा: एसआईआर में जुटे अधिकारी पर हमला

बेंगलुरु, एजेंसी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने गुरुवार को दावा किया कि बेंगलुरु के पुलाकेशी नगर में वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को शामिल करने से मना करने पर अधिकारी के साथ मारपीट की गई। बेंगलुरु उत्तरी के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी मेयर एस. हरीश ने इस घटना को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग की और कहा कि अधिकारी डर के साये में जी रहे हैं। हरीश ने दावा किया कि सुपरिटेंडेंट रैंक के अधिकारी फकीरप्पा निर्वाचन क्षेत्र के 10 बूथों पर एसआईआर से जुड़े काम देख रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि, तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हमले में शामिल कई अन्य लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है।हरीश