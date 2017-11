कुत्ते के सिर में इस तरह से फंस गया था मटका, पुलिस वालों ने देखा तो...

बड़ी संख्या में जानवर सड़कों पर घूमते हैं। कई बार वे ऐसी हरकत करते हैं, जिससे परेशानी में पड़ जाते हैं। हाल ही में बेंगलुरु में सड़क पर घूमने वाले एक कुत्ते के साथ अजीबोगरीब घटना घटी। काले रंग के कुत्ते का सिर मटके में फंस गया।

एक आईपीएस अधिकारी ने कुत्ते की तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट के अनुसार, कुत्ते को बचाने के लिए 15 पुलिसकर्मी आए। उन्होंने कुत्ते के सिर से मटके को निकाला, जिससे उसकी जान बच सकी।

Just heard a lot of commotion in KSRP Reserve Line. Around 15 policemen were trying to rescue a stray dog 🐕 who had managed to get his head stuck in a matka. First a cut was made to breathe. Then rescued. Could not click the final 🐕 pic as the poor scared soul ran away asap pic.twitter.com/HHdooQu9yY