बेंगलुरु बेड स्कैम में एक और एक्शन, अस्पताल में पैसे लेकर बिस्तर दिलाने वाला गिरफ्तार

हाल ही में चर्चा में आए बेंगलुरु बेड स्कैम मामले में सप्तगिरि अस्पताल में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत एक अन्य आरोपी एंथोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने मरीजों को बेड दिलाने के लिए पैसे लिए थे। इस मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जिनमें से 2 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ज्वाइंट कमीश्नर ऑफ पुलिस ने ये जानकारी दी है।

गौरतलब है कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया था कि बेंगलुरु के कोविड वॉर रूम में बेड्स को लेकर घोटाला चल रहा है। ये वॉर रूम ही शहर में कोविड मरीजों के लिए बेड का बंदोबस्त कर रहा है। तेजस्वी सूर्या का आरोप था कि करीब दो हफ्ते में जब किसी ने यहां फोन किया, तो उसे बेड के लिए इनकार कर दिया गया।

Bengaluru bed scam case: Another accused, Anthony - working as a marketing executive in Sapthagiri Hospital, arrested. He took money from patients to get beds allotted to them. So far 8 accused arrested & 2 others are #COVID19 positive, a total of 10 arrested: Joint CP (Crime)