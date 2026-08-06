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उन्नयन समिति ने विद्यालय में बांटी पुस्तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड बंगलाभाषा उन्नयन समिति ने पीएमश्री डांगेपाड़ा अपग्रेड हाइस्कूल में बंगलाभाषी छात्रों को बंगला पाठ्य पुस्तकें वितरित कीं। संस्थापक बेंगु ठाकुर ने बंगला भाषा के प्रतिष्ठान का महत्व बताया। साथ ही, पूर्व शिक्षक साधन कुमार चट्टोपाध्याय ने सरकारी विद्यालयों में बंगला पढ़ाई शुरू करने की अपील की।

उन्नयन समिति ने विद्यालय में बांटी पुस्तक

झारखंड बंगलाभाषा उन्नयन समिति की ओर से बुधवार को पीएमश्री डांगेपाड़ा अपग्रेड हाइस्कूल के बंगलाभाषी बच्चों के बीच बंगला पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया। संस्थापक बेंगु ठाकुर ने कहा कि बंगलाभाषा को प्रतिष्ठित करना ही समिति का उद्देश्य है। पूर्व शिक्षक साधन कुमार चट्टोपाध्याय ने सरकार से सरकारी विद्यालयों में बंगला की पढ़ाई चालू करने की मांग की। नारायणचंद्र पाल, मुकुलचंद्र रोहिदास, परितोष घोषाल, लालजीत गोराइं, कृष्णाप्रसाद आदि मौके पर थे।

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