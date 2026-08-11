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बांग्ला भाषा के अधिकारों की लड़ाई तेज, सड़क पर उतरे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में बांग्ला भाषा के अधिकारों की पुनर्बहाली के लिए मंगलवार को सैकड़ों बांग्ला भाषियों ने विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विद्यार्थियों और साहित्यकारों ने भाग लिया। उन्होंने प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक बांग्ला की पढ़ाई को पुनः शुरू करने और भाषायी संरक्षण हेतु नीतियों की मांग की।

बांग्ला भाषा के अधिकारों की लड़ाई तेज, सड़क पर उतरे लोग

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड में बांग्ला भाषा के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और संस्थागत अधिकारों की पुनर्बहाली को लेकर मंगलवार को सैकड़ों बांग्ला भाषियों ने विधानसभा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। झारखंडी बंगला उन्नयन समिति के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और सरायकेला सहित राज्य के सभी प्रमुख जिलों से आए विद्यार्थियों, साहित्यकारों व भाषा-प्रेमियों ने सहभागिता की। आंदोलन को पश्चिम बंगाल से आए प्रतिनिधियों का भी व्यापक समर्थन मिला। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि झारखंड की सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत में बांग्ला भाषा का अमूल्य योगदान रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक इसके पठन-पाठन की निरंतर उपेक्षा चिंताजनक है।

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आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार से प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक बांग्ला की पढ़ाई व्यवस्थित रूप से पुनः शुरू करने, विद्यालयों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करने और राज्य में अविलंब बांग्ला अकादमी का गठन करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त बांग्ला बहुल क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, भाषा-संस्कृति के संरक्षण हेतु विशेष नीति व पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने तथा लंबित मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की गई।समिति की कार्यकारी सभापति रीना मंडल ने स्पष्ट किया कि यह प्रदर्शन किसी समुदाय के विरोध में नहीं, बल्कि अपनी मातृभाषा के सम्मान और भावी पीढ़ी के अधिकारों को सुनिश्चित करने का लोकतांत्रिक प्रयास है। वहीं, काजोल चट्टोपाध्याय ने इस जनसमूह को बांग्ला भाषी समाज की एकजुटता का प्रमाण बताया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की, तो राज्यभर में चरणबद्ध आंदोलन और जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

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