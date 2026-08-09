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अपहृत युवती की तलाश में सारठ पहुंची बंगाल पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से अपहृत एक युवती की तलाश में पुलिस सारठ पहुंची। युवती का अपहरण चंदन कुमार दास द्वारा किया गया था, जिसकी शिकायत उसके पिता ने बोलपुर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा छापेमारी किए जाने पर आरोपी घर से फरार हो गया।

अपहृत युवती की तलाश में सारठ पहुंची बंगाल पुलिस

सारठ प्रतिनिधि। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर थाना से अपहृत एक युवती की तलाश में बंगाल पुलिस सारठ पहुंची। जानकारी के अनुसार बीरभूम जिले के बोलपुर थाना क्षेत्र से एक युवती को सारठ थाना क्षेत्र के नया खरना गांव निवासी चंदन कुमार दास, पिता मनोहर दास द्वारा भगाकर लाया गया था। इसको लेकर युवती के पिता अशोक साहनी ने बोलपुर थाने में पुत्री के अपहरण की शिकायत दर्ज करायी था। जिसके बाद बोलपुर थाने के एसआई श्रीकांत साहा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय पुलिस टीम व युवती के माता पिता समेत अन्य परिजन के साथ अपहृत युवती व आरोपी युवक की तलाश में सारठ पहुंची।

स्थानीय पुलिस के सहयोग से नया खरना गांव छापेमारी करने टीम गई। हालांकि छापेमारी के क्रम में आरोपी युवक घर से फरार पाया गया। उसके बाद पुलिस वहां से बैरंग लौट गई। आरोपी युवक के अपहृता युवती के साथ जसीडीह थाना क्षेत्र में युवक के किसी रिश्तेदार के घर होने की बात कही जा रही है।

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