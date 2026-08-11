धर्मांतरण और जमीन खरीद-बिक्री पर कानून जल्द : सुवेंदु
पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बाद जबरन धर्मांतरण और जमीन की खरीद-बिक्री पर नए कानून लाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जल्द ही सख्त कानून लागू होंगे। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों की जमीन बाहरी लोगों को जा रही है।
कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार अब समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बाद जबरन धर्मांतरण और जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर नए कानून लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि सरकार जल्द ही जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून लाएगी। जमीन की खरीद-बिक्री पर भी नए कानूनी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बांकुड़ा में पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा कि यूसीसी जल्द लागू किया जाएगा। इसके बाद जबरन धर्मांतरण रोकने और जमीन की खरीद-बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कानून लाया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि जमीन से जुड़े प्रस्तावित कानून में क्या प्रावधान होंगे।
यह भी नहीं बताया गया कि अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच जमीन की खरीद-बिक्री पर किसी तरह की रोक लगेगी या नहीं। पार्टी का आरोप रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहे हैं और स्थानीय लोगों की जमीन बाहरी लोगों के हाथों में जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें