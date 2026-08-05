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महुआ में हुई अच्छी बारिश से खरीफ उत्पादक किसान हुए बाग-बाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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बुधवार को श्लेषा नक्षत्र के दौरान हुई बारिश ने खरीफ उत्पादकों को राहत दी है। यह बारिश फसल के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे किसान धान की रोपनी करने में जुट गए हैं। हालांकि, अभी भी 30-35 प्रतिशत किसान धान रोपनी से वंचित हैं। यह बारिश फसलों के लिए लाभकारी साबित हो रही है।

महुआ में हुई अच्छी बारिश से खरीफ उत्पादक किसान हुए बाग-बाग

बुधवार को श्लेषा नक्षत्र की हुई जमकर बारिश ने खरीफ उत्पादकों के चेहरे पर रौनक लौटा दी है। यह बारिश फसल के लिए काफी अहम माना जा रहा है। किसान इस नक्षत्र की बारिश से बाग-बाग हुए हैं। किसानों ने बताया कि यह बारिश फसल के लिए संजीवनी साबित हो रही है। अभी भी 30 से 35 प्रतिशत किसान धान रोपनी से वंचित है। वह इस बारिश में रोपनी करने में जुट गए हैं। किसानों ने बताया कि यह पहली ऐसी बारिश है जो खेतों में पानी लगी है। जिसमें धान रोपनी के लिए पंपिंग सेट से पानी चलाना नहीं पड़ रहा है।

किसानों ने यह भी बताया कि इस नक्षत्र की बारिश फसल के लिए काफी फायदेमंद होती है। किशन अर्जुन सिंह,अवधेश सिंह आदि बताते हैं कि श्लेषा नक्षत्र की बारिश में शुकुल आम के रेशे गल जाते हैं और वह पूरी तरह रस से भर जाता है। बीते 03 अगस्त को श्लेषा नक्षत्र का आगाज हुआ है। जिसका समापन 17 अगस्त को हो रहा है। इस नक्षत्र के बारिश का इंतजार किसानों को रहता है। महुआ जाकर के किसानों ने बताया कि इस बारिश से 20 फीसद भूमि पर रोपनी हो जाएगी। -नवनीत कुमार

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