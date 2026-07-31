महाराष्ट्र में कारोबारी पर जानलेवा हमले दो शूटर गिरफ्तार
वाराणसी में स्पेशल टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र के व्यापारी मोहन परमार पर जानलेवा हमले के मामले में दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। सुजीत पांडेय और मनोज ठठेरा नाम के आरोपियों ने मिलकर मोहन परमार को गोली मारी थी। उन्हें उनके घर से पकड़ा गया और मामले की जांच जारी है।
वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। स्पेशल टास्क फोर्स की वाराणसी इकाई ने गुरुवार को महाराष्ट्र के कारोबारी पर हमला करने वाले दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शूटर सुजीत पांडेय देवरिया के बरडीहा परशुरामपुर का रहने वाला है। जबकि, मनोज ठठेरा आजमगढ़ के देवगांव का है। बदमाशों के पास पैनकार्ड और नगद बरामद किया है। दोनों की गिरफ्तारी उनके घर से की गई है। निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सुजीत ने महाराष्ट्र के बसई ईस्ट में स्थित अंजली इण्डस्ट्रीज डायमण्ड इण्डस्ट्रियल स्टेट के मालिक मोहन परमार पर जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर कर दिया था।
मोहन परमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मोहन परमार की कंपनी में सागर बानोसाली और उपेन्द्र पार्टनर हैं। मोहन परमार का काफी पैसा सागर पर बकाया था। इसी कारण सागर ने अपने मित्र विजय विश्वकर्मा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। साजिश में कंपनी के कर्मचारी मनोज ठठेरा को भी शामिल किया गया। मनोज ने अपने मित्र सुजीत पाण्डेय को गुजरात से बुलाया। उन्होंने बताया कि जब मोहन परमार ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठे तो सुजीत ने उन पर फायर कर दिया और फरार हो गया।
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