Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महाराष्ट्र में कारोबारी पर जानलेवा हमले दो शूटर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

वाराणसी में स्पेशल टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र के व्यापारी मोहन परमार पर जानलेवा हमले के मामले में दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। सुजीत पांडेय और मनोज ठठेरा नाम के आरोपियों ने मिलकर मोहन परमार को गोली मारी थी। उन्हें उनके घर से पकड़ा गया और मामले की जांच जारी है।

महाराष्ट्र में कारोबारी पर जानलेवा हमले दो शूटर गिरफ्तार

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। स्पेशल टास्क फोर्स की वाराणसी इकाई ने गुरुवार को महाराष्ट्र के कारोबारी पर हमला करने वाले दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शूटर सुजीत पांडेय देवरिया के बरडीहा परशुरामपुर का रहने वाला है। जबकि, मनोज ठठेरा आजमगढ़ के देवगांव का है। बदमाशों के पास पैनकार्ड और नगद बरामद किया है। दोनों की गिरफ्तारी उनके घर से की गई है। निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सुजीत ने महाराष्ट्र के बसई ईस्ट में स्थित अंजली इण्डस्ट्रीज डायमण्ड इण्डस्ट्रियल स्टेट के मालिक मोहन परमार पर जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर कर दिया था।

मोहन परमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मोहन परमार की कंपनी में सागर बानोसाली और उपेन्द्र पार्टनर हैं। मोहन परमार का काफी पैसा सागर पर बकाया था। इसी कारण सागर ने अपने मित्र विजय विश्वकर्मा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। साजिश में कंपनी के कर्मचारी मनोज ठठेरा को भी शामिल किया गया। मनोज ने अपने मित्र सुजीत पाण्डेय को गुजरात से बुलाया। उन्होंने बताया कि जब मोहन परमार ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठे तो सुजीत ने उन पर फायर कर दिया और फरार हो गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Varanasi Latest News Varanasi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।