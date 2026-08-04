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खेल : इंग्लैंड टीम का कोच बनना चाहते हैं स्टोक्स

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने राष्ट्रीय टीम का कोच बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस भूमिका का अनुभव है। स्टोक्स वर्तमान में लेवल-तीन कोचिंग कोर्स कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि वे इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकते हैं।

खेल : इंग्लैंड टीम का कोच बनना चाहते हैं स्टोक्स

लंदन, एजेंसी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने भविष्य में राष्ट्रीय टीम का कोच बनने की इच्छा जताते हुए कहा कि इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने के लिए उनके पास आवश्यक अनुभव है। इस 35 वर्षीय हरफनमौला खिलाड़ी ने जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। उन्होंने कहा, मैं अभी खेलते हुए लेवल-तीन कोचिंग कोर्स कर रहा हूं। जब मेरे खेलने का करियर समाप्त होगा तब तक मैं इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेना चाहता हूं। मैं कोच बनना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि खेल से जुड़े रहकर मुझे क्या करना है और वह कोचिंग है।

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क्या मैं एक दिन इंग्लैंड का कोच बनना चाहूंगा? बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगा क्योंकि अब मुझे बड़े फैसलों और उनके साथ आने वाली जिम्मेदारी की पूरी समझ है। बड़े फैसले लेने से मुझे कोई परेशानी नहीं होती।

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