विधानसभा अध्यक्ष से मिले बेल्जियम के छात्र

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बेल्जियम से झारखंड आए विद्यार्थियों के एक दल ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा का भ्रमण किया। इस दौरान दल ने विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो से शिष्टाचार मुलाकात कर अपने शैक्षणिक भ्रमण के अनुभव साझा किए। अध्यक्ष ने सभी विद्यार्थियों को विधानसभा की पत्रिका ‘सदन संवाद’ स्मृति-चिह्न के रूप में भेंट की। मुलाकात के दौरान विदेशी छात्रों ने राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, सामाजिक विविधता और स्थानीय जीवनशैली की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड का सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और लोगों का आत्मीय व्यवहार बेहद प्रेरणादायक रहा।विधानसभा अध्यक्ष ने छात्रों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण विभिन्न देशों के बीच आपसी समझ, ज्ञान के विस्तार और मैत्री संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं।