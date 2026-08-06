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पति को छोड़ महिला ने प्रेमी संग रचाया विवाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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बेलगड़िया की नैना देवी ने अपने पति प्रदीप कुमार महली को छोड़कर प्रेमी मानिक मंडल से शादी कर ली। नैना का विवाह 5 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन उसका प्रेम-प्रसंग मानिक के साथ चल रहा था। दोनों दिल्ली भागे और थाने में जाकर शादी की जानकारी दी। पति ने नैना को लिखित तलाक दिया।

पति को छोड़ महिला ने प्रेमी संग रचाया विवाह

बेलगड़िया निवासी नैना देवी ने अपने पति को छोड़कर प्रेमी मानिक मंडल से शादी कर ली। नैना का विवाह पांच वर्ष पूर्व गोमो महुलटांड़ निवासी प्रदीप कुमार महली के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही उसका प्रेम-प्रसंग मानिक के साथ चल रहा था। हाल ही में नैना अपने मायके बेलगड़िया आई हुई थी। इसी दौरान 30 जुलाई को प्रेमी मानिक वहां पहुंचा और दोनों दिल्ली फरार हो गए, जहां उन्होंने शादी रचा ली। मंगलवार रात दोनों थाने पहुंचे। सूचना मिलने पर परिजन भी थाने आ गए। नैना ने परिजनों के सामने मानिक के साथ ही रहने की बात कही।

इसके बाद थाने में ही पति प्रदीप ने नैना को लिखित रूप से तलाक दे दिया।

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