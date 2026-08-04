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पार्टी को मजबूत करने का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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गांव नगला पूर्वा में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की बैठक हुई। प्रमुख वक्ता रमेश गंधर्व ने आरक्षण की रक्षा का आह्वान किया और कार्यकर्ताओं को बूथ कमेटी और सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। मुरादाबाद महानगर प्रभारी रविंद्र भाटिया ने पार्टी नीतियों पर जानकारी दी।

पार्टी को मजबूत करने का लिया संकल्प

थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव नगला पूर्वा में मंगलवार को भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी कांशीराम के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव रमेश गंधर्व ने सभी कार्यकर्ताओं से बूथ कमेटी और सेक्टर को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण विरोधी है और हमें आरक्षण को बचाना है। गांव-गांव जाकर जनता को जोड़ने का काम हर एक कार्यकर्ता को करना है। मुरादाबाद महानगर प्रभारी रविंद्र भाटिया ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर शहजाद खान, गोविंद सागर, रवि कुमार, विक्रम सिंह, सुरेश सूर्यवंशी, रॉबिंस कुमार, लकी सिंह, गौरव, सुभाष चंद्र सागर आदि मौजूद रहे।

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