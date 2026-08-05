ठेकेदारी करने गए बीहट के युवक की छत्तीसगढ़ में हत्या

बुझ गया घर का इकलौता चिराग र सिंह के इकलौते 32 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार की मौत करंट लगने से मौत होने की सूचना मंगलवार की सुबह मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मंगलवार को ही परिजन छत्तीसगढ़...

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। बीहट के युवक की छत्तीसगढ़ में मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

मृतक की पहचान बीहट नगर परिषद के वार्ड 28 बीहट गुरुदासपुर मंझलीवन निवासी मनोज कुमार सिंह के इकलौते 32 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार की मौत करंट लगने से मौत होने की सूचना मंगलवार की सुबह मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मंगलवार को ही परिजन छत्तीसगढ़ पहुंचे। शव को देखने के बाद परिजनों ने बताया कि मामला हत्या का है।

अपराध की शिकायत मृतक युवक के चाचा कमलेश कुमार ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर थाना में आवेदन देकर बेगूसराय जिले के नीमाचांदपुरा थाना के वनद्वार निवासी मनोहर सिंह तथा मन्नू कुमार समेत अज्ञात पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है।

पार्टनरशिप का मामला मृतक के चाचा ने बताया कि उसका भतीजा मनोहर सिंह एवं मन्नू कुमार के पार्टनर के रूप में कार्य करता था। एक महीने पूर्व ही उसका भतीजा 20 लाख रुपए लेकर छत्तीसगढ़ में मनोहर सिंह के साथ ठेकेदारी करने गया था। मनोहर सिंह एवं मन्नू कुमार ने उसके भतीजे को पार्टनर बनाने के बाद उससे 20 लाख ले लिये और टॉर्चर करने लगा।

बिजली के झटके की घटना दो अगस्त को सौरभ ने अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात कर सारी घटना बतायी थी और कहा था कि वह अब छत्तीसगढ़ से वापस आ जाएगा। मृतक के पिता ने बताया कि दोनों ठेकेदार ने हत्या कर उसे दुर्घटना में सौरभ की मौत होने की जानकारी दी है। इकलौते पुत्र की मौत की सूचना के बाद से माता-पिता बेसुध हो गये हैं। परिजनों के क्रंदन से मोहल्ले का माहौल गमगीन है।

शव लाने की प्रक्रिया मृतक के चचेरे चाचा धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को बीहट लाया जाएगा।

रिपोर्टर:मनोज सहनी