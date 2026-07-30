बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की बैठक कल
बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की बैठक 01 अगस्त को सरस्वती गुरुकुल मंझौल में होगी। इस बैठक में कार्यकारिणी सदस्य, संरक्षक और क्षेत्रीय सचिव शामिल होंगे। बैठक में आम सभा की समीक्षा, क्षेत्रीय सचिव का चुनाव और सदस्यों की सदस्यता पर चर्चा की जाएगी।
मंझौल। बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की बैठक 01 अगस्त को सरस्वती गुरुकुल मंझौल में होगी। बैठक में कार्यकारिणी सदस्य,संरक्षक,क्षेत्रीय सचिव समेत बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में आम सभा की समीक्षा, क्षेत्रीय सचिव का चुनाव एवं सदस्यता के अतिरिक्त अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह जानकारी सरस्वती गुरुकुल के प्राचार्य रविंद्र कुमार ने दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें