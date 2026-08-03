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बेगूसराय जूनियर बालक कबड्डी टीम पटना रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बेगूसराय जिला जूनियर कबड्डी टीम सोमवार को पटना के लिए रवाना हुई। 4 से 6 अगस्त तक पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिता होगी। खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के आधार पर किया गया और उन्हें जर्सी प्रदान की गई। टीम के सभी खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं दी गई।

बेगूसराय जूनियर बालक कबड्डी टीम पटना रवाना

बीहट, निज संवाददाता। बिहार राज्य जूनियर सुपर लीग बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बेगूसराय जिला की टीम सोमवार को पटना के लिए रवाना हुई। 4 से 6 अगस्त को पटना के पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स परिसर में बिहार राज्य जूनियर बालक वर्ग का सुपर लीग मुकाबला होना है। ट्रायल में अच्छे खेल प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन जिला टीम में करने के बाद खिलाड़ियों को जर्सी पैंट देकर रवाना किया गया। सोमवार को बीहट स्थित संस्कार भवन में बेगूसराय जिला जूनियर बालक कबड्डी टीम के खिलाड़ी को बीहट के मानवी टायर्स शॉप के प्रोपराइटर कांता कुमारी के द्वारा सभी खिलाड़ियों को जर्सी-पैंट प्रदान किया।

इस अवसर पर बेगूसराय जिला कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष सुनील कुमार, चैयरमेन श्याम नंदन सिंह पन्नालाल, सचिव सरोज कुमार, उपमुख्य पार्षद ऋषिकेश कुमार, मो. नदीम, टीम मनैजर कोच उत्तम कुमार, निशांत कुमार ने सभी खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं देते हुए टीम को पटना रवाना किया। बेगूसराय जिला जूनियर बालक कबड्डी टीम में कप्तान आदर्श कुमार, विक्की कुमार, रुपेश कुमार, हर्ष कुमार, आरुष कुमार, कृष कुमार, केशव कुमार, पीयूष कुमार, शिवम कुमार, आशीष कुमार, बब्लू कुमार, सूरज कुमार, अभिषेक कुमार, अनिमेष कुमार शामिल हैं।

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