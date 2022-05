3 देशों की यात्रा से पहले PM मोदी बोले- कई चुनौतियों का सामना कर रहा है यूरोप

डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस की अपनी तीन दिवसीय यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह ऐसे समय में यूरोप की यात्रा कर रहे हैं जब यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।

