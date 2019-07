पटना की अदालत में पेश होने से पहले राहुल गांधी बोले, सत्यमेव जयते

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की ओर से दायर कराए गए मानहानि का मामले में पटना की अदालत में पेश होने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ''सत्यमेव जयते।

राहुल गांधी ने पटना पहुंचने से पहले ट्वीट कर कहा, ''मैं पटना की दीवानी अदालत में दिन में दो बजे पेश होऊंगा। आरएसएस/भाजपा में मेरे राजनीतिक विरोधियों की ओर से मुझे परेशान करने और धमकाने के लिए दायर किया गया यह एक और मामला है। सत्यमेव जयते।''

I will appear in person at the Civil Court in Patna today at 2 PM, in yet another case filed against me by my political opponents in the RSS/ BJP to harass & intimidate me.



Satyameva Jayate 🙏