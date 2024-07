कांग्रेस का मिशन दक्षिण बना INDIA की राह में रोड़ा, राज्यसभा में दिखेगा असर

Congress: रणनीतिकार मानते हैं कि तेलंगाना और आंध्र में कांग्रेस की आक्रामकता की वजह से बीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस 'INDIA' में शामिल नहीं होंगी। राज्यसभा में भाजपा घटकर 86 पर आ गई है।

Nisarg Dixit Fri, 19 Jul 2024 06:38 AM सुहेल हामिद, हिन्दुस्तान,नई दिल्ली