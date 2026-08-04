जेबीसीसीआई-12 के गठन में देरी पर बीसीकेयू करेगा आंदोलन
जयरामपुर मोड़ स्थित बीसीकेयू कार्यालय में क्षेत्रीय कमेटी की बैठक में तुलसी रवानी ने कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 10 अगस्त को सभी कार्यालयों पर प्रदर्शन होगा। बैठक में मजदूरों की लंबित मांगों का मांग पत्र जीएम स्तर पर प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया गया।
जयरामपुर मोड़ स्थित बीसीकेयू कार्यालय में सोमवार को बीसीकेयू क्षेत्रीय कमेटी की बैठक हुई। इसमें तुलसी रवानी ने कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जेबीसीसीआई-12 के गठन में सरकार द्वारा किए जा रहे विलंब के खिलाफ 10 अगस्त को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जीएम स्तर पर मजदूरों की लंबित मांगों का मांग पत्र दिया जाएगा। बैठक में देव रंजन दास, लीला चौहान, पतित पावन मांजी, राजेंद्र पासवान, राजकुमार सिंह, आनंद लाल महतो, अशोक पासवान, आनंद लाल कोरा, दिलीप कुमार नाग, देव नारायण मल्लाह और गायन रविदास मुख्य रूप से शामिल थे।
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