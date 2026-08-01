बीसीसीएल निदेशक एचआर के लिए 13 को इंटरव्यू
13 अगस्त को बीसीसीएल के निदेशक एचआर के लिए साक्षात्कार आयोजित होने वाला है। इस साक्षात्कार में कुल 11 दावेदार शामिल होंगे, जिनमें कोल इंडिया के महाप्रबंधक और अन्य कंपनियों के जीएम शामिल हैं। वर्तमान निदेशक एमके रमैया इस महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
बीसीसीएल के निदेशक एचआर के लिए 13 अगस्त को इंटरव्यू होगा। केंद्र सरकार के अंडर सेक्रेटरी मोहम्मद जैनुद्दीन की ओर से जारी पत्र में यह जानकारी दी गई है। कोल इंडिया प्रबंधन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साक्षात्कार की व्यवस्था करने को कहा गया है। कुल 11 दावेदारों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बीसीसीएल से किसी को नहीं बुलाया गया है। हालांकि बीसीसीएल से भी कई अधिकारियों ने आवेदन किया था। मालूम हो कि बीसीसीएल के वर्तमान निदेशक एचआर एमके रमैया इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जिन अधिकारियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, उनमें तीन कोल इंडिया में पदस्थापित महाप्रबंधक हैं।
पांच अनुषंगी कंपनियों में जीएम हैं। वहीं तीन कोल इंडिया से बाहर के हैं। इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किए गए दावेदारों में रथिन मित्रा (जीएम, कोल इंडिया), राजेश वी नायर (जीएम, कोल इंडिया), सुवंकर परिदा (जीएम, एसईसीएल), अजय बेहरा (जीएम, ईसीएल), सुखदेव सेठ (जीएम, एमसीएल), सुमन रस्तोगी (जीएम, सीसीएल), समीर बारला (जीएम, एनसीएल), रेणुका वर्मा (सीजीएम, एमएसटीसी), अनुपम बोरा (जीएम, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड), बिलाश मोहंती (एजीएम, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड) के नाम शामिल हैं।
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