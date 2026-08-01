Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीसीसीएल निदेशक एचआर के लिए 13 को इंटरव्यू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

13 अगस्त को बीसीसीएल के निदेशक एचआर के लिए साक्षात्कार आयोजित होने वाला है। इस साक्षात्कार में कुल 11 दावेदार शामिल होंगे, जिनमें कोल इंडिया के महाप्रबंधक और अन्य कंपनियों के जीएम शामिल हैं। वर्तमान निदेशक एमके रमैया इस महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

बीसीसीएल निदेशक एचआर के लिए 13 को इंटरव्यू

बीसीसीएल के निदेशक एचआर के लिए 13 अगस्त को इंटरव्यू होगा। केंद्र सरकार के अंडर सेक्रेटरी मोहम्मद जैनुद्दीन की ओर से जारी पत्र में यह जानकारी दी गई है। कोल इंडिया प्रबंधन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साक्षात्कार की व्यवस्था करने को कहा गया है। कुल 11 दावेदारों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बीसीसीएल से किसी को नहीं बुलाया गया है। हालांकि बीसीसीएल से भी कई अधिकारियों ने आवेदन किया था। मालूम हो कि बीसीसीएल के वर्तमान निदेशक एचआर एमके रमैया इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जिन अधिकारियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, उनमें तीन कोल इंडिया में पदस्थापित महाप्रबंधक हैं।

पांच अनुषंगी कंपनियों में जीएम हैं। वहीं तीन कोल इंडिया से बाहर के हैं। इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किए गए दावेदारों में रथिन मित्रा (जीएम, कोल इंडिया), राजेश वी नायर (जीएम, कोल इंडिया), सुवंकर परिदा (जीएम, एसईसीएल), अजय बेहरा (जीएम, ईसीएल), सुखदेव सेठ (जीएम, एमसीएल), सुमन रस्तोगी (जीएम, सीसीएल), समीर बारला (जीएम, एनसीएल), रेणुका वर्मा (सीजीएम, एमएसटीसी), अनुपम बोरा (जीएम, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड), बिलाश मोहंती (एजीएम, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड) के नाम शामिल हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Coal India Dhanbad News Dhanbad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।