मॉनसून तैयारियों का बीसीसीएल डीटी ने लिया जायजा
बीसीसीएल ने मॉनसून के दौरान सुरक्षा और निर्बाध खनन सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। डीटी राजीव कुमार सिन्हा ने न्यू आकाशकिनारी परियोजना का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जल निकासी, खदान सुरक्षा और अन्य एहतियाती इंतजामों की समीक्षा की। अधिकारियों को सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया।
मॉनसून के दौरान सुरक्षित एवं निर्बाध खनन कार्य सुनिश्चित करने को लेकर बीसीसीएल ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सोमवार को बीसीसीएल के डीटी राजीव कुमार सिन्हा ने न्यू आकाशकिनारी परियोजना का निरीक्षण कर जल निकासी व्यवस्था, ओबी डंप, खदान सुरक्षा तथा मॉनसून से जुड़े एहतियाती इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को वर्षा के दौरान सतर्कता बरतने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जीएम को-ऑर्डिनेशन अरिंदम मुस्तफी, जीएम सत्यकाम आनंद, शंभु शरण, कोलियरी प्रबंधक अमित कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। वहीं डीजीएमएस के डायरेक्टर (मैकेनिकल) ने भी परियोजना का रूटीन निरीक्षण कर मशीनों के रखरखाव की समीक्षा की।
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