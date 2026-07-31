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ड्यूटी से गायब रहने वाले बीसीसीएल कर्मियों पर होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने हाजिरी बनाकर ड्यूटी से गायब रहने पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने एक पांच सदस्यीय टीम का गठन किया है जो औचक निरीक्षण करेगी। अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। टीम बिना सूचना के अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करेगी।

ड्यूटी से गायब रहने वाले बीसीसीएल कर्मियों पर होगी कार्रवाई

धनबाद, विशेष संवाददाता। बीसीसीएल में हाजिरी बनाकर ड्यूटी से गायब रहने की शिकायत पर सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने सख्ती का संकेत दिया है। निदेशक तकनीक (प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग) की अगुवाई में पांच सदस्यीय टीम गठित की है, जो कार्यस्थाल का औचक निरीक्षण करेगी। हाजिरी बनाकर गायब रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी में निदेशक तकनीक के साथ-साथ अरिंदम मुस्तफी, जीएम समन्वय, एसके बेहरा, एचओडी, अभिषेक मिश्रा, एचओडी, पीआर, हरे कृष्ण साहू, सीनियर मैनेजर एवं गौर सचान मैनेजर को शामिल किया गया है।जारी पत्र के अनुसार कार्य अवधि के दौरान टीम औचक निरीक्षण करेगी।

बिना सूचना या हाजिरी बनाने के बाद अनुपस्थित अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ टीम रिपोर्ट करेगी। अनुपस्थिति संबंधी साक्ष्य के आधार पर सर्विस रूल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित आदेश सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

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