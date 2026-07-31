ड्यूटी से गायब रहने वाले बीसीसीएल कर्मियों पर होगी कार्रवाई
धनबाद में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने हाजिरी बनाकर ड्यूटी से गायब रहने पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने एक पांच सदस्यीय टीम का गठन किया है जो औचक निरीक्षण करेगी। अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। टीम बिना सूचना के अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करेगी।
धनबाद, विशेष संवाददाता। बीसीसीएल में हाजिरी बनाकर ड्यूटी से गायब रहने की शिकायत पर सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने सख्ती का संकेत दिया है। निदेशक तकनीक (प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग) की अगुवाई में पांच सदस्यीय टीम गठित की है, जो कार्यस्थाल का औचक निरीक्षण करेगी। हाजिरी बनाकर गायब रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी में निदेशक तकनीक के साथ-साथ अरिंदम मुस्तफी, जीएम समन्वय, एसके बेहरा, एचओडी, अभिषेक मिश्रा, एचओडी, पीआर, हरे कृष्ण साहू, सीनियर मैनेजर एवं गौर सचान मैनेजर को शामिल किया गया है।जारी पत्र के अनुसार कार्य अवधि के दौरान टीम औचक निरीक्षण करेगी।
बिना सूचना या हाजिरी बनाने के बाद अनुपस्थित अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ टीम रिपोर्ट करेगी। अनुपस्थिति संबंधी साक्ष्य के आधार पर सर्विस रूल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित आदेश सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें