श्रम कानूनों को सरल, समेकित व प्रभावी बनाने में चार लेबर कोड अहम: उप मुख्य श्रमायुक्त

जगजीवन नगर के कल्याण मंडप में बीसीसीएल की ओर से नई श्रम संहिताओं पर विशेष संवादात्मक सत्र का आयोजन मंगलवार को किया गया। उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) धनबाद सुमित कुमार ने चारों नई श्रम संहिताओं, मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चारों नई श्रम संहिताएं देश में श्रम कानूनों को अधिक सरल, समेकित व प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के साथ-साथ उद्योगों के लिए सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी अनुपालन व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि बदलते औद्योगिक परिवेश में श्रम कानूनों के प्रावधानों की समुचित समझ और उनका प्रभावी क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे श्रम संहिताओं के प्रावधानों को केवल विधिक आवश्यकता के रूप में न देखते हुए उन्हें बेहतर औद्योगिक संबंध, कार्यकुशलता, सुरक्षित कार्यपरिवेश तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक (मानव संसाधन) मुरली कृष्ण रमैया और संचालन प्रबंधक (मानव संसाधन) शेख मोहम्मद माशूक ने किया।अभिनव तिवारी क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय), राहुल कुमार सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय), सर्वेश शर्मा श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) ने चारों श्रम संहिताओं के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर महाप्रबंधक (लोदना) अनिल कुमार सिन्हा, महाप्रबंधक (सिजुआ) निर्झर चक्रवर्ती, महाप्रबंधक (कुसुंडा) निखिल बी. त्रिवेदी, महाप्रबंधक (पीबी) जयंता दास, महाप्रबंधक (बरोरा) केके सिंह, महाप्रबंधक (ब्लॉक-2) कुमार रंजीव, महाप्रबंधक (ईस्टर्न झरिया) तुनेश्वर पासवान एवं अन्य क्षेत्रीय महाप्रबंधक उपस्थित रहे। महाप्रबंधक (मानव संसाधन) कुमार मनोज, महाप्रबंधक (श्रमशक्ति नियोजन) अर्पण घोष, विभागाध्यक्ष (औद्योगिक संबंध/सीएसआर) सुरेंद्र भूषण, विभागाध्यक्ष (प्रशासन) मनीष मिश्रा, विभागाध्यक्ष (अधिकारी स्थापना) शोभा जैतुन कुजूर उपस्थित रहे।