Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रम कानूनों को सरल, समेकित व प्रभावी बनाने में चार लेबर कोड अहम: उप मुख्य श्रमायुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

जगजीवन नगर के कल्याण मंडप में बीसीसीएल द्वारा नई श्रम संहिताओं पर एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। उप मुख्य श्रमायुक्त सुमित कुमार ने श्रम कानूनों को सरल और प्रभावी बनाने के लिए नए नियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की। इससे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उद्योगों में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

श्रम कानूनों को सरल, समेकित व प्रभावी बनाने में चार लेबर कोड अहम: उप मुख्य श्रमायुक्त

जगजीवन नगर के कल्याण मंडप में बीसीसीएल की ओर से नई श्रम संहिताओं पर विशेष संवादात्मक सत्र का आयोजन मंगलवार को किया गया। उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) धनबाद सुमित कुमार ने चारों नई श्रम संहिताओं, मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चारों नई श्रम संहिताएं देश में श्रम कानूनों को अधिक सरल, समेकित व प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के साथ-साथ उद्योगों के लिए सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी अनुपालन व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि बदलते औद्योगिक परिवेश में श्रम कानूनों के प्रावधानों की समुचित समझ और उनका प्रभावी क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे श्रम संहिताओं के प्रावधानों को केवल विधिक आवश्यकता के रूप में न देखते हुए उन्हें बेहतर औद्योगिक संबंध, कार्यकुशलता, सुरक्षित कार्यपरिवेश तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक (मानव संसाधन) मुरली कृष्ण रमैया और संचालन प्रबंधक (मानव संसाधन) शेख मोहम्मद माशूक ने किया।अभिनव तिवारी क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय), राहुल कुमार सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय), सर्वेश शर्मा श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) ने चारों श्रम संहिताओं के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर महाप्रबंधक (लोदना) अनिल कुमार सिन्हा, महाप्रबंधक (सिजुआ) निर्झर चक्रवर्ती, महाप्रबंधक (कुसुंडा) निखिल बी. त्रिवेदी, महाप्रबंधक (पीबी) जयंता दास, महाप्रबंधक (बरोरा) केके सिंह, महाप्रबंधक (ब्लॉक-2) कुमार रंजीव, महाप्रबंधक (ईस्टर्न झरिया) तुनेश्वर पासवान एवं अन्य क्षेत्रीय महाप्रबंधक उपस्थित रहे। महाप्रबंधक (मानव संसाधन) कुमार मनोज, महाप्रबंधक (श्रमशक्ति नियोजन) अर्पण घोष, विभागाध्यक्ष (औद्योगिक संबंध/सीएसआर) सुरेंद्र भूषण, विभागाध्यक्ष (प्रशासन) मनीष मिश्रा, विभागाध्यक्ष (अधिकारी स्थापना) शोभा जैतुन कुजूर उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BCCL Dhanbad News Dhanbad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।