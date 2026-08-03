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कोयला चोरी पर अंकुश के कारण ई-नीलामी में बीसीसीएल के कोयले की बिक्री बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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कोयला चोरी पर अंकुश लगने से बीसीसीएल में ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की बिक्री बढ़ी है। बेहतर प्रीमियम से कंपनी के राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सीएमडी ने संविदा कार्यों के संचालन और नियमित निगरानी की निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न परिचालन संकेतकों पर विचार-विमर्श किया गया।

कोयला चोरी पर अंकुश के कारण ई-नीलामी में बीसीसीएल के कोयले की बिक्री बढ़ी

कोयला चोरी पर अंकुश लगने से ई-नीलामी के माध्यम से बीसीसीएल में कोयले की बिक्री बढ़ी है। बेहतर प्रीमियम प्राप्त हुआ है, जिससे कंपनी के राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह खुलासा रविवार को मुख्यालय कोयला भवन में आयोजित समन्वय बैठक में किया गया। बताया गया कि अतिरिक्त सीआईएसएफ बल की तैनाती किए जाने का सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कोयला चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के कारण स्थिति बेहतर हो रही है।

बैठक में निर्देश

बैठक में सीएमडी ने निर्देश दिया कि सभी संविदा कार्यों (आउटसोर्सिंग) का संचालन निर्धारित वर्क शेड्यूल के अनुसार सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने सभी क्षेत्रों में संचालित हायर्ड पैचों के कार्यों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनका संचालन भी निर्धारित वर्क शेड्यूल के अनुरूप हो। बैठक में दो टूक कहा गया कि पिछले चार महीने में उत्पादन में जो शॉर्ट फॉल हुआ है, उसकी भरपाई जल्द की जाए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लगभग तीन मिलियन टन बीसीसीएल पीछे है।

झरिया मास्टर प्लान

झरिया मास्टर प्लान के अंतर्गत पुनर्वासित परिवारों के आजीविका सशक्तीकरण पर बल देते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कोयला उत्पादन, डिस्पैच एवं गुणवत्ता, परिवहन क्षमता, वाशरी प्रदर्शन, सुरक्षा, नई एवं आगामी पैचों की स्थिति, लागत में कमी, राजस्व संवर्धन, क्षेत्रवार वित्तीय प्रदर्शन, मानसून तैयारियां, वर्षा के दौरान निर्बाध उत्पादन, क्षमता उपयोग, झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की प्रगति, कैपेक्स तथा उत्पादन वृद्धि के लिए अपेक्षित सहयोग सहित सभी प्रमुख परिचालन संकेतकों पर विचार-विमर्श किया गया। सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के साथ वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप लक्ष्य बनाम उपलब्धि की समीक्षा की गई।

संसाधन के प्रभावी उपयोग

साथ ही लक्ष्यों की प्राप्ति में आनेवाली चुनौतियों, उनके समाधान, संसाधन के प्रभावी उपयोग तथा आवश्यक सहयोगात्मक उपायों पर भी चर्चा की गई। वाशरियों के माध्यम से वॉश्ड कोल यील्ड को अधिकतम करने, प्रत्येक स्तर पर कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, उत्पादन एवं गुणवत्ता मानकों में सतत सुधार लाने के संबंध में निर्देश दिए। उपलब्ध संसाधन के अधिकतम एवं दक्षतापूर्ण उपयोग, परिचालन दक्षता में निरंतर सुधार तथा समयबद्ध कार्य निष्पादन पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी कार्यसंस्कृति के साथ निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति ही कंपनी की सतत प्रगति तथा राष्ट्रीय ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार है।

बैठक की अघ्यक्षता सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने की। मौके पर निदेशक (मानव संसाधन) मुरली कृष्ण रमैया, निदेशक (तकनीकी/संचालन) संजय कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना) राजीव कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, कोयला भवन मुख्यालय के महाप्रबंधक, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बीसीसीएल में कोयले की बिक्री कैसे बढ़ी?
कोयला चोरी पर अंकुश लगने से ई-नीलामी के माध्यम से बीसीसीएल में कोयले की बिक्री बढ़ी है।

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