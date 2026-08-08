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खेल : सैकिया सीओई जाएंगे, लक्ष्मण से मिलेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सैकिया सीओई जाएंगे, लक्ष्मण से मिलेंगे नई दिल्ली। भारतीय टीम में एक के बाद

खेल : सैकिया सीओई जाएंगे, लक्ष्मण से मिलेंगे

सैकिया सीओई जाएंगे, लक्ष्मण से मिलेंगे नई दिल्ली। भारतीय टीम में एक के बाद एक चोटों की समस्या को देखते हुए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया रविवार को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (सीओई) में क्रिकेट प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण से मुलाकात करेंगे। साथ ही, वह खिलाड़ियों के ‘रिहैबिलिटेशन’ तथा चोट से उबरने की प्रक्रिया का जायजा लेंगे।

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चोटिल खिलाड़ियों की स्थिति

भारत को जसप्रीत बुमराह (घुटने में सूजन), बी साई सुदर्शन (बाएं पैर के अंगूठे में चोट), हर्षित राणा (मांसपेशियों में खिंचाव), नीतीश कुमार रेड्डी (मांसपेशियों में खिंचाव) और वॉशिंगटन सुंदर (जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव) की अलग-अलग चोटों के कारण उनकी सेवाएं नहीं मिलेंगी। आकाश दीप (स्ट्रेस फ्रैक्चर) रणजी सेमीफाइनल में बंगाल की हार के बाद से ही टीम से बाहर हैं।

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खेल विज्ञान टीम की भूमिका

इसके अलावा हार्दिक पंड्या (जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव), वरुण चक्रवर्ती (मांसपेशियों में खिंचाव) और प्रिंस यादव (मांसपेशियों में खिंचाव) भी सीओए में हैं। ऐसे में खेल विज्ञान टीम पर काम का काफी दबाव है और 2025 की शुरुआत में नितिन पटेल के इस्तीफे के बाद से इस विभाग का कोई प्रमुख नहीं है।

बैठक का महत्व

एक सूत्र ने कहा, दोनों के बीच एक बैठक तय है। यह पता नहीं है कि कोच गौतम गंभीर या चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर ऑनलाइन इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। इतने सारे कयासों के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सैकिया और लक्ष्मण मीडिया के कुछ सवालों का सामना कर उनके जवाब दे पाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में किससे मुलाकात होगी?
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया वीवीएस लक्ष्मण से मुलाकात करेंगे।
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