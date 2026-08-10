क्या चोटिल खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे!
बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस से जुड़े सूत्रों ने आईपीएल में खिलाड़ियों की चोटों पर चिंता व्यक्त की है। खिलाड़ी दबाव में चोटों के बावजूद खेलते हैं, जिससे उनकी उपलब्धता चयनकर्ताओं के लिए मुश्किल हो जाती है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले कई प्रमुख खिलाड़ी चोटिल हैं।
बेंगलुरु, एजेंसी। क्या खिलाड़ी आईपीएल में चोट के बावजूद खेलते हैं और फिर उनकी चोट का इलाज और पुनर्वास बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (सीओई) के भरोसे छोड़ दिया जाता है? बीसीसीआई के सीओई से जुड़े एक सूत्र ने इसे लेकर गंभीर चिता जताई है। सीओई के सूत्र ने कहा, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रहा है। शरीर की भी अपनी सीमाएं हैं। खिलाड़ी आईपीएल में फ्रेंचाइजी और आर्थिक दबाव के कारण चोट के बावजूद खेलते हैं और फिर उन्हें सीओई के फिजियो के सामने भेज दिया जाता है। सूत्र ने हालांकि सीओई और टीम के फिजियो पर किसी तरह की लापरवाही का आरोप नहीं लगाया।
उन्होंने कहा कि टीम और सीओई के फिजियो सक्षम और जिम्मेदार हैं और खिलाड़ियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन इस स्थिति से चयनकर्ताओं, कोच और कप्तान के लिए खिलाड़ियों की उपलब्धता तय करना मुश्किल हो जाता है।सीओई सूत्र की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज से पहले भारतीय टीम कई प्रमुख खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है। साई सुदर्शन के अलावा जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर भी चोटों से जूझ रहे हैं। आकाश दीप भी पीठ में स्ट्रेस रिएक्शन के कारण उपलब्ध नहीं हैं।
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