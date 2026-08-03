खेल : सुभादीप बने भारतीय पुरुष टीम के क्षेत्ररक्षक कोच
सुभादीप बने भारतीय पुरुष टीम के क्षेत्ररक्षक कोच मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)
सुभादीप बने भारतीय पुरुष टीम के क्षेत्ररक्षक कोच मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले सुभादीप घोष को भारतीय पुरुष टीम का क्षेत्ररक्षक कोच नियुक्त किया हैं। वह टी दिलीप की जगह लेंगे। घोष इससे पहले असम की सीनियर पुरुष टीम को कोचिंग दे चुके हैं और वह विभिन्न आयु वर्ग में टीमों के साथ काम किया है। उन्होंने दो वर्ष भारतीय महिला सीनियर टीम के साथ भी काम किया। वह महिला वनडे विश्व कप 2022 और एक साल बाद हुए महिला टी-20 विश्व कप में सपोर्ट स्टाफ में थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज घोष ने असम और रेलवे का प्रतिनिधित्व करते हुए 17 प्रथम श्रेणी और 17 लिस्ट ए मुकाबले खेले।
घोष के कार्यकाल में पहली सीरीज 15 अगस्त से गॉल में श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज होगी।
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