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प्रकृति आदिवासियों के लिए संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार : वीसी

By Amit Watts
हिन्दुस्तान, धनबाद
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बीबीएमकेयू के कुलपति प्रो. रामकुमार सिंह ने कहा कि प्रकृति आदिवासियों के जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य आदिवासी ज्ञान, इतिहास और संस्कृति को विकसित करना है। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संथाली भाषा, लोकगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया गया।

प्रकृति आदिवासियों के लिए संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार : वीसी

बीबीएमकेयू के कुलपति प्रो. रामकुमार सिंह ने कहा कि प्रकृति आदिवासियों के लिए केवल संसाधन ही नहीं है, बल्कि उसकी संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार है। विश्वविद्यालय की भूमिका केवल डिग्री ही प्रदान करना नहीं है बल्कि आदिवासी राज्य झारखंड में उनके ज्ञान, इतिहास, भाषा-संस्कृति को भी विकसित करना है। कुलपति शनिवार को बीबीएमकेयू में एससी-एसटी सेल एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत बिनोद बाबू एवं बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम मुख्य आकर्षण संथाली भाषा में मंच संचालन से लेकर सभी कार्यक्रम में झारखंडी लोकगीत एवं लोक नृत्य रहा।

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कार्यक्रम को रजिस्ट्रार डॉ राधानाथ त्रिपाठी, सीसीडीसी डॉ आरके तिवारी, परीक्षा नियंत्रक डॉ धनंजय कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष डॉ अमिता वर्मा, एससी एसटी सेल अध्यक्ष डॉ गौरी मुंडा, डॉ मृत्युंजय कुमार सिंह, उमेश कुमार, संजु कुमारी, रीता सिंह, रीता शर्मा, शीतल टोप्पो, ताप्ती चक्रवर्ती, सीमा कुमारी, अनुराधा लकडा़, डॉ डेविड मुर्मू, डॉ मुकुंद रविदास मौजूद रहे।

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Amit Watts

लेखक के बारे में

Amit Watts

शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।


शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।


विशेषज्ञता
- नई शिक्षा नीति कैसे बदल रही है
- प्रतियोगिता परीक्षाओं के अपडेट
- छात्रों के लिए तनावमुक्त तैयारी
- बोर्ड परीक्षाओं जैक, सीबीएसई, आईसीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया व रिजल्ट का विश्लेषण
- कौशल विकास आधारित शिक्षा

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