प्रोफेशनल कॉलेज में रूरल मैनेजमेंट, एग्रीबिजनेस, डेटा एनालिटिक्स कोर्स का सुझाव
धनबाद के तोपचांची व बाघमारा में नए प्रोफेशनल कॉलेज के लिए बीबीएमकेयू ने पांच कोर्स का सुझाव दिया है, जिसमें रूरल मैनेजमेंट, एग्रीबिजनेस, कम्प्यूटेशनल डेटा एनालिटिक्स, इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट शामिल हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने इस पर हाल ही में जानकारी दी।
धनबाद के तोपचांची व बाघमारा में प्रस्तावित दो नए प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ाई के लिए बीबीएमकेयू ने पांच कोर्स का सुझाव दिया है। इनमें रूरल मैनेजमेंट, एग्रीबिजनेस, कम्प्यूटेशनल डेटा एनालिटिक्स, इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट शामिल हैं। पिछले दिनों उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार के बीबीएमकेयू दौरे के क्रम में विवि के शिक्षकों ने यह सुझाव दिया है। प्रधान सचिव ने बीबीएमकेयू धनबाद को भेजी अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। बताते चलें कि इस पत्र में विश्वविद्यालय के चार वरीय अधिकारियों बीच समन्वय की कमी की बात कही गई है। इस कारण यह पत्र विवि से लेकर कॉलेजों में चर्चा का विषय है। पत्र में इतनी लंबी अवधि तक स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किए जाने को गंभीर चिंता का विषय बताया गया है.
सुविधा व शिक्षकों के आधार पर कॉलेजों में शुरू हो सकती है पीजी
पत्र में कहा गया है कि उपलब्ध आधारभूत संरचना और शिक्षकों के आधार पर कॉलेज स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। विवि को उभरते और उन्नत विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने तथा शोध पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया है। पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के शैक्षणिक सत्र अगस्त के पहले सोमवार से शुरू होकर नवंबर के अंतिम शनिवार को समाप्त होंगे। सेमेस्टर परीक्षाएं दिसंबर में आयोजित की जाएंगी और अगला सेमेस्टर जनवरी के पहले सोमवार से शुरू होगा.
पांच वर्षीय बीएस एमएस कोर्स के बारे में मांगा सुझाव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से पांच वर्षीय बीएस-एमएस कोर्स के बारे में सुझाव मांगा है। पत्र में कहा गया है कि झारखंड के राज्य विश्वविद्यालयों में इंटीग्रेटेड बीएस और एमएस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का प्रस्ताव रखता है। इसके कार्यान्वयन से पहले इंटीग्रेटेड बीएस और एमएस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को संबंधित हितधारकों के परामर्श के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा। इस दौरान विश्वविद्यालय अपने सुझाव, सिफारिशें और शैक्षणिक इनपुट देगा, जिन्हें अंतिम रूप देने से पहले ड्राफ्ट पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए विधिवत विचार में लिया जाएगा.
पीके राय कॉलेज के सेकंड कैंपस के लिए बनेगा डीपीआर
विवि ऑडिटोरियम का निर्माण एक सप्ताह के भीतर शुरू किया जाना है। वहीं बीएसके कॉलेज मैथन में स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर का निर्माण नवंबर 2026 तक पूरा करना है। अतिरिक्त पार्किंग सुविधाओं के संबंध में विश्वविद्यालय भवन समिति की बैठक बुलाएगा। फेज टू में शामिल करने के लिए जेएसबीसीसीएल को सिफारिशें भेजेगा। जेएसबीसीसीएल उपलब्ध 12 एकड़ भूमि को ध्यान में रखते हुए पीके राय मेमोरियल कॉलेज के सेकंड कैंपस लिए डीपीआर तैयार करेगा। प्रधान सचिव ने बीबीएमकेयू के अधीन अंगीभूत कॉलेजों में चल रहे सिविल वर्क के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिया है.
आरएस मोर में दो माह में चाहरदीवारी बनाएं
आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर में चाहरदीवारी का निर्माण दो महीने के भीतर पूरा किया जाना है। एसएसएलएनटी कॉलेज के साइंस ब्लॉक को दो महीना में पूरा करने को कहा गया है। विश्वविद्यालय को बोकारो स्टील सिटी कॉलेज से संबंधित लीज के मामले को तत्काल हल करना है। वहीं विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया है कि एसएसएलएनटी कॉलेज की ओर से पुस्तकों/पुस्तकालय फर्नीचर/उपकरणों की खरीद से संबंधित लंबित भुगतान को स्वीकृत राशि के अनुसार एक सप्ताह में जारी करें.
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Watts
शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।
शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।
विशेषज्ञता
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- प्रतियोगिता परीक्षाओं के अपडेट
- छात्रों के लिए तनावमुक्त तैयारी
- बोर्ड परीक्षाओं जैक, सीबीएसई, आईसीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया व रिजल्ट का विश्लेषण
- कौशल विकास आधारित शिक्षा