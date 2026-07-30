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ज्ञान संसाधन केंद्र के निदेशक के कारण लटकी किताबों की खरीदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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बीबीएमकेयू में ज्ञान संसाधन केंद्र के निदेशक की कमी के कारण लाइब्रेरी की किताबों की खरीदारी रुकी हुई है। राज्य सरकार ने दो साल पहले इसके लिए 4.92 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन अभी तक किताबों की खरीदारी नहीं हो पाई है। छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि लाइब्रेरी जल्द ही शुरू होगी।

ज्ञान संसाधन केंद्र के निदेशक के कारण लटकी किताबों की खरीदारी

धनबाद, मुख्य संवाददाता। बीबीएमकेयू में ज्ञान संसाधन केंद्र के निदेशक के कारण किताबों की खरीदारी लटक गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार पिछले दिनों बीबीएमकेयू कैंपस पहुंचे।

बीबीएमकेयू कैंपस में स्थिति

धनबाद मेन कैंपस में लैब व लाइब्रेरी की सुविधा अबतक नहीं मिलने की बात छात्रों ने उनतक पहुंचाई। छात्रों को आश्वासन मिला कि कैंपस में लाइब्रेरी की सुविधा आने वाले समय में मिलेगी, लेकिन लग रहा है उसमें अभी विलंब होगा। मामला ज्ञान संसाधन केंद्र के निदेशक व पुस्तकालय सह ज्ञान संसाधन समिति के कारण लटकता दिख रहा है।

किताबों की खरीदारी का इतिहास

लाइब्रेरी की किताबें खरीदारी के लिए बीबीएमकेयू में ज्ञान संसाधन केंद्र के निदेशक व समिति का होना जरूरी है। राज्य सरकार ने किताबों की खरीदारी के लिए दो साल पहले 4.92 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। झारखंड यूनिवर्सिटी एक्ट-2026 के लागू होने के बाद बीबीएमकेयू में अबतक किसी को ज्ञान संसाधन केंद्र के निदेशक का प्रभार या जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इस कारण पेंच फंसता दिख रहा है।

समिति का गठन

इस मामले में दो विभागों में पत्राचार भी चल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पुस्तकालय समिति के लिए बीसीसीएल से एक सदस्य व आईआईटी से लाइब्रेरियन का नाम मांगा गया है। दोनों जगह से नाम मिलने के बाद पुस्तकालय सह ज्ञान संसाधन समिति गठित होगी। कमेटी में वीसी अध्यक्ष, एक डीन, एक विभागाध्यक्ष, कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी व निदेशक ज्ञान संसाधन केंद्र सह सदस्य सचिव होंगे। अब देखना है कि प्रावधान नियमों का पालन करते हुए बीबीएमकेयू के केंद्रीय पुस्तकालय में कबतक 4.92 करोड़ रुपए से किताबों की खरीदारी होगी।

अधिकांश प्रश्न

बीबीएमकेयू में किताबों की खरीदारी कब तक होगी?
अभी तक किताबों की खरीदारी नहीं हो पाई है और यह ज्ञान संसाधन केंद्र के निदेशक की कमी के कारण लटकी हुई है।

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