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बीबीएमकेयू कैंपस में चला सफाई अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में बीबीएमकेयू द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के सभी विभाग के छात्रों से स्वच्छता में सहयोग का आग्रह किया गया है। कोऑर्डिनेटर डॉ मुकुंद रविदास ने अभियान में सभी विभागों और स्वयंसेवकों से भागीदारी की अपील की।

बीबीएमकेयू कैंपस में चला सफाई अभियान

धनबाद। बीबीएमकेयू में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को यह अभियान विश्वविद्यालय के शैक्षिक भवन के द्वितीय तल्ला के परिसर एवं बाहरी परिसर में सफाई की गई। कोऑर्डिनेटर डॉ मुकुंद रविदास ने विश्वविद्यालय के सभी विभाग के छात्र एवं छात्राओं से अपील करते हुए कहा है कि स्वच्छता अभियान में सभी स्वयंसेवक एवं सभी विभागाध्यक्ष सहयोग करें। मौके पर देवशरण महतो, साहिल शर्मा, आस्तिक टुडू, लक्ष्मण मंडल, पीयूष चक्रवर्ती सक्रिय रहे।

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