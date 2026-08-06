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बीबीएमकेयू: इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स से नौ प्रतियोगिता बाहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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बीबीएमकेयू ने युवा महोत्सव-2026-27 की मेज़बानी आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर को सौंपी है। यह महोत्सव 21 से 23 दिसंबर तक होगा। नए स्पोर्ट्स कैलेंडर में नौ खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं होगा। इसके अलावा, इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स का शिड्यूल भी जारी कर दिया गया है।

बीबीएमकेयू: इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स से नौ प्रतियोगिता बाहर

धनबाद, मुख्य संवाददाता। बीबीएमकेयू ने शैक्षणिक सत्र-2026-27 में युवा महोत्सव की मेजबानी आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर को सौंपी है। 21 से 23 दिसंबर तक युवा महोत्सव होगा। बीबीएमकेयू ने अधिसूचना जारी कर दी है। चालू शैक्षणिक सत्र के लिए स्पोर्ट्स कैलेंडर भी जारी कर कर दिया गया है।

खेल प्रतियोगिताओं की जानकारी

13 इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिता होगी। सात-आठ सितंबर को फुटबॉल से इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। महत्वपूर्ण यह है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में जारी स्पोर्ट्स कैलेंडर की तुलना में नौ खेल प्रतियोगिता शैक्षणिक वर्ष-2026-27 में नहीं होगा। नए स्पोर्ट्स कैलेंडर में नौ खेल प्रतियोगिता के नाम नहीं हैं, जिनमें क्रॉस कंट्री रेस, खो-खो, शूटिंग, टेबल-टेनिस, हॉकी, रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग, ई स्पोर्ट्स (बीजीएम) शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि अगर संबंधित नौ खेल प्रतियोगिता की मांग होती है और न्यूनतम तीन कॉलेजों की टीम हिस्सा लेती है तो आयोजन पर विवि विचार कर सकता है। पिछले साल के बजट के आधार पर आयोजन होगा, लेकिन स्पोर्ट्स कैलेंडर में इससे संबंधित कोई निर्देश नहीं होने पर यह तय माना जा रहा है कि सूची से बाहर किए नौ खेल प्रतियोगिताएं नहीं होंगी। पिछली बार घोषित होने के बाद भी कई खेल प्रतियोगिताएं नहीं हुई। कई खेल प्रतियोगिता में टीमें बाहर नहीं भेजी गईं। यहां तक कि क्रिकेट भी नहीं हुआ। इस बार फिर से क्रिकेट सूची में शामिल है। जानकारों का कहना है कि एआईयू ने कहा कि खेल में क्वालिटी मेंटेंन करने वाली टीम इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए भेजी जाए। इस कारण सलेक्टिव टीमें भेजी जाएंगी। बीबीएमकेयू ने यूथ फेस्टिवल व इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाली टीमों के लिए एसओपी जारी की है। चेन्नई यूथ फेस्टिवल-2025 में दो छात्राओं के घायल होने के बाद विवि की ओर से इस बार एसओपी जारी की गई है।

इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स का शिड्यूल

इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स का शिड्यूल: आर्चरी : 18 से 19 दिसंबर चास कॉलेज चास, एथलेटिक्स 8 से 9 दिसंबर पीके राय कॉलेज, बैडमिंटन : 11 व 12 दिसंबर आरएसपी कॉलेज झरिया, बॉस्केटबॉल : 2 से 3 दिसंबर बीएस सिटी कॉलेज, शतरंज : 13 से 14 दिसंबर आरएसपी कॉलेज झरिया, क्रिकेट : 4 से 6 जनवरी चास कॉलेज चास, फुटबॉल : 7 से 8 दिसंबर बीएसके कॉलेज मैथन, कबड्डी : 28 से 29 सितंबर आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर, पावर लिफ्टिंग : 25 से 26 नवंबर कतरास कॉलेज कतरासगढ़, ताइक्वांडो : 11 से 12 दिसंबर डिग्री कॉलेज टुंडी, वॉलीबॉल 14 से 15 अक्तूबर केबी कॉलेज बेरमो, वेट लिफ्टिंग 25 से 26 नवंबर कतरास कॉलेज, योगा 20 नवंबर एसएसएलएनटी कॉलेज।

सामान्य प्रश्न

युवा महोत्सव कब होगा?
युवा महोत्सव 21 से 23 दिसंबर तक होगा।
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