बीबीएमकेयू: इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स से नौ प्रतियोगिता बाहर

खेल प्रतियोगिताओं की जानकारी

13 इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिता होगी। सात-आठ सितंबर को फुटबॉल से इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। महत्वपूर्ण यह है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में जारी स्पोर्ट्स कैलेंडर की तुलना में नौ खेल प्रतियोगिता शैक्षणिक वर्ष-2026-27 में नहीं होगा। नए स्पोर्ट्स कैलेंडर में नौ खेल प्रतियोगिता के नाम नहीं हैं, जिनमें क्रॉस कंट्री रेस, खो-खो, शूटिंग, टेबल-टेनिस, हॉकी, रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग, ई स्पोर्ट्स (बीजीएम) शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि अगर संबंधित नौ खेल प्रतियोगिता की मांग होती है और न्यूनतम तीन कॉलेजों की टीम हिस्सा लेती है तो आयोजन पर विवि विचार कर सकता है। पिछले साल के बजट के आधार पर आयोजन होगा, लेकिन स्पोर्ट्स कैलेंडर में इससे संबंधित कोई निर्देश नहीं होने पर यह तय माना जा रहा है कि सूची से बाहर किए नौ खेल प्रतियोगिताएं नहीं होंगी। पिछली बार घोषित होने के बाद भी कई खेल प्रतियोगिताएं नहीं हुई। कई खेल प्रतियोगिता में टीमें बाहर नहीं भेजी गईं। यहां तक कि क्रिकेट भी नहीं हुआ। इस बार फिर से क्रिकेट सूची में शामिल है। जानकारों का कहना है कि एआईयू ने कहा कि खेल में क्वालिटी मेंटेंन करने वाली टीम इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए भेजी जाए। इस कारण सलेक्टिव टीमें भेजी जाएंगी। बीबीएमकेयू ने यूथ फेस्टिवल व इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाली टीमों के लिए एसओपी जारी की है। चेन्नई यूथ फेस्टिवल-2025 में दो छात्राओं के घायल होने के बाद विवि की ओर से इस बार एसओपी जारी की गई है।