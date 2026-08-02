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यूजी-8 और पीजी-4 के लंबित परिणाम वाले छात्र भी ले सकेंगे नामांकन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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बीबीएमकेयू ने 2026-28 बीएड सत्र के लिए नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को राहत दी है। छात्रों को प्रोविजनल नामांकन की अनुमति दी गई है, जिनके परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। सभी बीएड कॉलेजों को छात्रों से आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

यूजी-8 और पीजी-4 के लंबित परिणाम वाले छात्र भी ले सकेंगे नामांकन

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। बीबीएमकेयू ने बीएड सत्र 2026-28 में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय ने चार वर्षीय स्नातक (एफवाईयूजीपी) सेमेस्टर-8 और पीजी सेमेस्टर-4 के ऐसे विद्यार्थियों को प्रोविजनल नामांकन की अनुमति दी है, जिनका अंतिम परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। इस संबंध में कुलसचिव ने सभी संबद्ध बीएड कॉलेजों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जारी सूचना के अनुसार एफवाईयूजीपी सेमेस्टर-8 की परीक्षा में शामिल वे छात्र-छात्राएं, जिन्होंने सेमेस्टर-1 से 6 तक अपने मेजर विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक (आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट सहित) प्राप्त किए हैं, प्रोविजनल नामांकन के पात्र होंगे।

इसी तरह पीजी सेमेस्टर-4 के लंबित परिणाम वाले परीक्षार्थियों को भी यह सुविधा मिलेगी।विश्वविद्यालय ने सभी बीएड कॉलेजों को विद्यार्थियों से स्व-घोषणा पत्र (अंडरटेकिंग) अनिवार्य रूप से भरवाने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर मूल सीएलसी, डीएलसी, माइग्रेशन प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले विद्यार्थियों का प्रोविजनल नामांकन स्वतः निरस्त माना जाएगा। नोटिस के साथ अंडरटेकिंग का प्रारूप भी जारी किया गया है।

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