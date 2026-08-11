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बीबीएमकेयू: यूजी फाइनल की 11 दिन तक परीक्षा, 20 दिन बाद रिजल्ट

By Amit Watts
हिन्दुस्तान, धनबाद
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बीबीएमकेयू (बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय) में फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है, जो 21 अगस्त तक चलेगी। विश्वविद्यालय ने 2024-2025 में पास छात्रों को तत्काल डिग्री प्रमाणपत्र प्रदान करने की अनुमति दी है। अन्य परीक्षाओं की तिथियाँ भी अधिकारियों द्वारा जारी की गई हैं।

बीबीएमकेयू: यूजी फाइनल की 11 दिन तक परीक्षा, 20 दिन बाद रिजल्ट

बीबीएमकेयू (बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय) धनबाद में वर्ष 2022 में चार वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन लेनेवाले छात्र-छात्राओं के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार को शुरू हो गई। 21 अगस्त को परीक्षा खत्म होगी। 33 कॉलेजों के छात्र-छात्राओं की परीक्षा 26 केंद्रों में ली जा रही है।

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महत्वपूर्ण जानकारी

उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग अगले 20 दिनों में कॉपियों की जांच करवाएगा। उसके बाद लक्ष्य है कि 20 सितंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाए, ताकि स्नातक कोर्स करने वाले छात्र-छात्राओं को दूसरे विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा या बीबीएमकेयू में ही पीजी या अन्य कोर्स में दाखिला मिल सके। यह भी दावा किया जा रहा है कि बीबीएमकेयू परीक्षा विभाग झारखंड में पहला विश्वविद्यालय है, जहां पर सत्र 2022-26 चार वर्षीय स्नातक कोर्स फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा अगस्त में ली जा रही है। राज्य के विभिन्न विवि में अभी पांचवें से सातवें सेमेस्टर की ही परीक्षा चल रही है।

डिग्री प्रमाणपत्र की पहल

महत्वपूर्ण यह है कि बीबीएमकेयू परीक्षा विभाग की पहल पर राज्यपाल सचिवालय ने वर्ष 2024-2025 में पास छात्रों को तत्काल डिग्री प्रमाणपत्र प्रदान करने की अनुमति दे दी है। ऐसे में जिन छात्रों की नौकरी लग चुकी है या छात्रों को जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय से डिग्री भी मिल जाएगी। संभावना है कि सितंबर, अक्तूबर या उसके बाद विवि का तीसरा दीक्षांत समारोह भी हो। राज्यपाल सचिवालय ने इससे संबंधित मंजूरी दे दी है। बीबीएमकेयू धनबाद का दूसरा दीक्षांत समारोह 26 दिसंबर को न्यू टाउन हॉल में हुआ था। अब सभी का ध्यान विवि प्रशासन के अगले आदेश पर टिका हुआ है।

अगले परीक्षाओं की तिथियाँ

अगस्त-सितंबर में और कौन-कौन सी परीक्षाएं

- बीएड सेमेस्टर तीन सत्र 2024-26 व एक्स रेग्यूलर सत्र 23-25: परीक्षा शुरू होने की संभावित तिथि 19 अगस्त है।

- यूजी सेमेस्टर छह एक्स रेग्यूलर सेशन-2021-24 व 2020-23: परीक्षा शुरू होने की संभावित तिथि 22 अगस्त है।

- यूजी सेमेस्टर छह सत्र 2023-27 व एक्स रेग्यूलर सत्र 22-26: परीक्षा 22 अगस्त से शुरू होगी।

- पीजी सेमेस्टर टू की परीक्षा अगस्त महीने के अंत में ली जाएगी। जल्द ही फॉर्म भरा जाएगा।

- यूजी सेमेस्टर फोर व टू की भी सितंबर के पहले सप्ताह में लेने की तैयारी है। यूजी के दोनों परीक्षा की तैयारी में परीक्षा विभाग जुट गया है।

सामान्य प्रश्न

बीबीएमकेयू की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा कब शुरू हुई?
बीबीएमकेयू की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार को शुरू हुई।
Amit Watts

लेखक के बारे में

Amit Watts

शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।


शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।


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- नई शिक्षा नीति कैसे बदल रही है
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