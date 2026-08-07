बीए एलएलबी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू
बीबीएमकेयू धनबाद ने धनबाद और बोकारो के कॉलेजों में चार वर्षीय स्नातक, तीन वर्षीय वोकेशनल पाठ्यक्रम (बीसीए, बीबीए) और पांच वर्षीय बीए एलएलबी पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 16 अगस्त तक ऑनलाइन किया जा सकता है। चयन सूची 19 और 22 अगस्त को जारी की जाएगी।
धनबाद, मुख्य संवाददाता। बीबीएमकेयू धनबाद ने धनबाद व बोकारो के कॉलेजों में चार वर्षीय स्नातक कोर्स, तीन वर्षीय वोकेशनल कोर्स बीसीए, बीबीए के साथ ही पांच वर्षीय बीए एलएलबी कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार को दोपहर तीन बजे चांसलर पोर्टल खोल दिया गया है। चांसलर पोर्टल के माध्यम से यूजी स्नातक व वोकेशनल कोर्स का ऑनलाइन आवेदन 16 अगस्त (शाम 5 बजे तक) तक किया जा सकता है। पहली चयन सूची 19 अगस्त को जारी की जाएगी। वहीं 20 तक आनॅलाइन आवेदन के बाद बीए एलएलबी की पहली चयन सूची 22 अगस्त को जारी की जाएगी।
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